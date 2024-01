Zeman: “De Rossi inesperto, scelta che non mi aspettavo dalla Roma. Mourinho? Un altro sarebbe stato esonerato prima””

NOTIZIE AS ROMA – Zdenek Zeman, allenatore del Pescara ed ex tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Arezzo e ha commentato il cambio sulla panchina giallorossa.

“De Rossi è stata una sorpresa a Roma. È uno molto stimato, ma non è esperto. Pensavo che una squadra grande come la Roma prendesse qualcuno con più esperienza, ma gli auguro di fare bene.

Mourinho era bravo a coinvolgere la gente, ma se al suo posto ci fosse stato un altro tecnico, con quegli stessi risultati sarebbe stato esonerato prima. Poi tutti gli allenatori sono in discussione, anche io lo sono sempre. Dipende anche da quello che chiede la società”.