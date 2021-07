Calciomercato Roma, dalla Francia: contatti in corso per Marcus Thuram, il Gladbach ha già fissato il prezzo

AS ROMA NEWS – Roma a caccia del colpo grosso in attacco. Almeno stando a quanto scrivono oggi dalla Francia, e più precisamente sul prestigioso quotidiano transalpino L’Equipe, che racconta come nel mirino dei giallorossi ci sia finito Marcus Thuram.

Secondo quanto rivela il giornale, il club giallorosso avrebbe già contattato il Borussia Monchengladbach per avere l’attaccante francese. Sul figlio d’arte ci sarebbe l’interesse anche del Napoli di Spalletti.

I tedeschi vogliono 25 milioni di euro per cedere l’attaccante, una cifra che frena l’operazione. Thuram, figlio dell’ex difensore del Parma Lilian, è un’ala sinistra dotata di un grande fisico che ha una certa confidenza col gol.

Con la maglia del Gladbach ha giocato due stagioni, totalizzando 25 gol. Il francese può essere impiegato anche come attaccante centrale o come esterno destro in un tridente offensivo.