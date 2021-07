ROMA-TERNANA 2-0: decidono i gol di Carles Perez e Kumbulla (FOTO – VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Buona anche la seconda per la Roma, impegnata questo pomeriggio a Trigoria nell’amichevole stagionale del ritiro giallorosso contro la Ternana, anche questa nel chiuso del Fulvio Bernardini, al riparo da tifosi e media.

Certo, il punteggio non è andato nemmeno vicino al 10 a 0 rifilato al Montecatini, ma gli umbri giocheranno la prossima giocheranno in Serie B, e il test era quindi di livello decisamente più probante per la Roma di Mourinho: i giallorossi, al termine dei novanta minuti, si sono imposti con il risultato di 2 a 0.

Sono andati a segno Carles Perez con un bel pallonetto nel primo tempo e Marash Kumbulla, in rete di testa, nella ripresa. E’ stata la Roma stessa ad “annunciare” l’esito del match, giocato a porte chiuse, con un tweet che riportava anche alcune istantanee della partita. Da notare la fascia da capitano tornata sul braccio di Edin Dzeko.

#RomaTernana, secondo test stagionale, si chiude 2-0. In gol Carles Perez al 10′ e Marash Kumbulla al 53′ 💪#ASRoma pic.twitter.com/N30obZ52jP — AS Roma (@OfficialASRoma) July 18, 2021

Il bosniaco, servito da Zaniolo in un’occasione e da Mkhitaryan in un’altra, ha avuto per due volte la palla del tre a zero, ma non è riuscito a battere il portiere avversario.

Nella Roma non sono scesi in campo né Lorenzo Pellegrini né Jordan Veretout, mentre si sono rivisti sia Karsdorp che El Shaarawy, oltre al già citato Edin Dzeko. Queste due formazioni della Roma che sono scese in campo nel primo e nel secondo tempo contro gli umbri:

ROMA PRIMO TEMPO

87 Fuzato

2 Karsdorp

6 Smalling

8 Villar

21 B. Mayoral

23 Mancini

31 C. Perez

42 Diawara

59 Zalewski

65 Tripi

92 El Shaarawy ROMA SECONDO TEMPO

87 Fuzato

3 Ibanez

9 Dzeko

19 Reynolds

22 Zaniolo

24 Kumbulla

31 C. Perez (75’ Ciervo 54)

52 Bove

55 Darboe

65 Tripi

77 Mkhitaryan

Questo il video appena pubblicato dalla Roma su Youtube con gli highlights del match che si è giocato questo pomeriggio a Trigoria. Buona visione.



