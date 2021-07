Calciomercato Roma, si avvicina Matias Viña: Pinto alza l’offerta, il Palmeiras lo lascia in panchina (FOTO)

AS ROMA NEWS – Tiago Pinto e Josè Mourinho sembrano aver deciso a chi affidare la fascia sinistra del prossimo anno: si tratta di Matias Viña, 23 anni, difensore uruguaiano del Palmeiras.

Stando a quanto scrive il giornalista Marco Juric su Twitter e poi confermato da Gianluca Di Marzio, il suo arrivo in giallorosso si avvicina: Tiago Pinto ha alzato l’offerta per il terzino sudamericano, arrivando a mettere 10 milioni più 2,5 di bonus per avere il calciatore.

Il Palmeiras tira ancora sul prezzo e chiede uno sforzo ulteriore, ma la trattativa è caldissima. Tanto che il calciatore, titolare fisso dei brasiliani, oggi è stato tenuto in panchina dal proprio allenatore.

La Roma spinge, convinta di aver individuato in Matias Viña il calciatore giusto per coprire il buco lasciato vuoto a sinistra. La fumata bianca può arrivare a breve intorno ai 15 milioni, bonus compresi.