Calciomercato Roma, dalla Francia: Ghisolfi fa sul serio per Kalimuendo, fissato l’incontro con gli agenti dell’attaccante

AS ROMA NEWS – Florent Ghisolfi sembra aver individuato il primo rinforzo per l’attacco della Roma del prossimo anno: si tratta di Arnaud Kalimuendo, 21 anni, attaccante francese del Rennes e della nazionale transalpina U21 che il direttore sportivo aveva portato al Lens.

Stando a quanto riferiscono alcune fonti francesi, e più precisamente il giornalista Sebastien Vidal di Weekend Magazine, Ghisolfi ha già fissato un incontro con gli agenti del centravanti per cominciare a parlare del suo possibile approdo alla corte di Daniele De Rossi in estate. La Roma, che perderà Azmoun e Lukaku a fine prestito e non ha intenzione di riaccogliere Belotti, avrà bisogno di due centravanti per la prossima stagione.

Kalimuendo, attaccante franco-congolese di 178 centimetri, è un centravanti di movimento ma ben strutturato fisicamente e dotato di un buon fiuto del gol. Quest’anno col Rennes ha totalizzato 45 presenze tra campionato e coppe realizzato 15 gol e 5 assist. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Fonti: Weekend Magazine / Transfermarkt.it

