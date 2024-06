Mourinho: “Mercato? Posso dire al 100% che non ho alcun interesse per nessun giocatore della Roma”

AS ROMA NEWS – José Mourinho, nuovo allenatore del Fenerbahce, mette subito a tacere le voci di mercato che lo vedono interessato ai giocatori della Roma, la sua ex squadra.

In conferenza stampa, lo Special One ha risposto a precisa domanda sul mercato, chiudendo con una certa nettezza al suo possibile gradimento per i calciatori giallorossi: “Posso dire al 100% che non ho alcun interesse per nessun giocatore della mia ex squadra, la Roma”.

Ieri era circolata la voce di una richiesta da parte di Mourinho di avere con sé Paulo Dybala, attaccante argentino che potrebbe liberarsi tramite clausola rescissoria dai giallorossi il prossimo luglio. Voce immediatamente spenta dal tecnico portoghese, che ha chiuso le porte anche ad altri possibili arrivi dal club capitolino.

