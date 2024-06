Italiano firma per il Bologna, Palladino allenerà la Fiorentina: così si chiude il valzer delle panchine

ALTRE NOTIZIE – Si stanno per sistemare gli ultimi incastri, poi il valzer delle panchine della nostra Serie A sarà praticamente terminato. Questa sarà la settimana degli annunci: Antonio Conte ha trovato l’accordo totale con il Napoli, gli avvocati delle due parti hanno completato in queste ore un lavoro certosino, l’ufficialità è attesa a ore.

Vincenzo Italiano lascia invece la panchina della Fiorentina per sistemarsi su quella del Bologna, dove avrà la grande occasione di giocare la Champions League. In viola però non finirà Alberto Aquilani, dato per favorito fino a qualche tempo fa, ma Raffaele Palladino, che lascerà il Monza. L’ex attaccante juventino è già nel capoluogo toscano per sistemare i dettagli. A guidare i brianzoli il prossimo anno potrebbe essere Nesta.

Questa sarà poi la settimana dell’ufficialità di Paulo Fonseca al Milan, che tornerà in Italia dopo un’esperienza in chiaroscuro nella Capitale, e di Thiago Motta alla Juventus. Anche in casa giallorossa è tempo di annunci: si attende a breve il comunicato dei Friedkin che ufficializzerà il triennale di Daniele De Rossi. Non cambierà squadra invece Gian Piero Gasperini, pronto a vivere la sua nona stagione alla guida dell’Atalanta.

Giallorossi.net – T. De Cortis