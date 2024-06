“ON AIR!” – ROSSI: “Quella di Mourinho è tutta una pantomima, qualcuno si sarà risvegliato dal torpore”, CORSI: “In questa città c’è la sindrome del perdente”, PRUZZO: “Chiesa? Cercherei un profilo meno conosciuto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Abbiamo risentito da Mourinho la stessa pappardella di quello che aveva detto a Roma dopo 5 minuti che stava qua, illudendo qualcuno, ma il suo è solo un protocollo…Ragazzi, il personaggio è quello che è. E mi dispiace che qualcuno abbia creduto che le cose che diceva fossero reali, genuine. Ora forse gli sarà venuto il dubbio che quelle dichiarazioni facevano parte di un protocollo usato per creare fidelizzazione che a lui serve fino a quando sta in quel posto, e poi via… Da quando è andato via avesse detto una parola sulla Roma, sul fatto che gli dispiacesse che avesse perso una partita, ma solo che con lui aveva raggiunto due finali…Mi dispiace se qualcuno si è svegliato dal torpore, e si è accorto che la sua è tutta una pantomima…Io mi sono preso dell’infame, dell’infedele per aver detto che era solo una tarantella…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mourinho per me resta uno dei 5-6 allenatori che mi ha fatto vincere nella Roma, e per questo gli voglio bene come a Capello, Spalletti e a Liedholm…Detto questo, in bocca al lupo al Fenerbahce. Le sue dichiarazioni? Nel momento in cui a Roma ha detto certe cose, per me era sincero. Quando si è scagliato contro il potere, quando ha detto certe cose a Taylor, lo ha fatto perchè ci credeva… De Rossi? Ultimamente sento e leggo cose che non avrei mai immaginato, e non penso sia tutta opera dei mourinhani. C’è chi non vede l’ora di mettersi mettersi lì come se fossero di un’altra squadra…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Mourinho è un uomo latino, ed è portato a fare certe dichiarazioni in piazze calde come Roma e Fenerbahce perchè lì hanno più presa. Ora siede su una panchina dove sa di essere più importante della piazza, come è successo qui a Roma. Quando dice “da oggi i vostri sogni saranno i miei” cavalca il sentimento della gente. Mourinho umanamente è molto apprezzato perchè è uno vero…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Roma fatta fuori dalla Champions apposta da Atalanta e Bologna? La Roma ha avuto il suo match point contro il Bologna e lo ha sbagliato, se non è in Champions è per colpa sua… Daniel Maldini? A me è un giocatore che piace tantissimo, ma mi chiedo: perchè non parte mai titolare? Potenzialmente è molto bravo, ha gamba, salta l’uomo. Però mi chiedo: perchè fa sempre molto bene quando entra dalla panchina ma poi la partita dopo non gioca titolare?…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Io non capisco perchè i romanisti hanno da ridire per la vittoria della Champions del Real Madrid dicendo che aveva giocato meglio il Borussia Dortmund…ma che caz*o ve ne frega a voi…ma lo volete capire che vincono le squadre che hanno i campioni? Questa è la sindrome di chi perde, purtroppo è questa la verità…è la sindrome di una squadra che arriva sempre sesta e che ha vinto poco o niente nell’arco della sua vita. So che è fastidioso e che i tifosi non ci stanno…quelli vincono 15 Champions League, e noi andiamo a guardare che gli altri hanno giocato meglio… Ancelotti ha rifiutato la Roma? Non mi risulta che la Roma lo abbia mai cercato…lui è andato al Napoli, è andato all’Everton, magari se la Roma lo chiamava e lo pagava…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Mourinho è stato mandato via, non è stato lui a voler andare via…E comunque non è che ci sposiamo la carriera di Mourinho, non dobbiamo stare qui a difenderlo o giustificarlo. Lui è venuto alla Roma perchè ormai era fuori da un certo giro delle big europee, ma lo diceva anche lui. Non mi sembra che Mourinho se ne sia andato sbattendo la porta: è stato cacciato senza consentirgli nemmeno la possibilità di salutare i tifosi. E io spero che non ne abbia la possibilità, perchè non mi farebbe piacere incontrarlo se scendesse in Europa League con i playoff… Dybala? Sono preoccupata, se ti devi mettere a pensare all’alternativa a un giocatore così importante oltre a quella di Lukaku diventa complicato. Spero che quel punto fermo almeno ci sia, adesso hai troppe cose a cui pensare…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “In bocca al lupo a Mourinho…chissà cosa ne penserà Dzeko del suo arrivo al Fenerbahce… Ancelotti fortunato? Una cosa è certa: se uno è sfortunato, non vince…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Chiesa alla Roma? Cercherei un profilo diverso. Sarebbe meglio prendere un giocatore meno conosciuto, abbassare il monte ingaggi e costruire così la squadra. La Roma non ha calciatori da cedere per migliorare la rosa…”

Redazione Giallorossi.net

