Vendesi Chiesa: l’attaccante non rinnova, costa 25 milioni. La Roma ci prova

AS ROMA NEWS – Potrebbe davvero essere lontano dalla Juventus il futuro di Federico Chiesa. L’attaccante, 26 anni, non sembra essere al centro dei progetti di Thiago Motta che gradirebbe altro per il 4-2-3-1 che ha in mente per la squadra del prossimo anno.

Il giocatore ha annusato l’aria di poca fiducia e ora le sue priorità sono cambiate: Chiesa sta seriamente pensando di non rinnovare il suo contratto con i bianconeri, in scadenza nel 2025, e di lasciare Torino nel corso di questo mercato estivo che si preannuncia bollente per l’esterno offensivo.

La Juventus era ed è pronta a cederlo per fare cassa e puntare su un altra ala d’attacco più gradita al nuovo tecnico: Savinho del Girona sembra essere diventato uno degli obiettivi principali di Thiago Motta. Il brasiliano però costa almeno 40 milioni di euro, e prima la Juve dovrà vendere Chiesa per fare cassa e andare all’assalto del 20enne.

In mezzo a queste trame si muove la Roma, pronta a inserirsi sull’attaccante. Non è una novità che Chiesa piaccia, e molto, a Daniele De Rossi. Se Thiago Motta non lo considera centrale nel suo progetto, ben diverse sono le idee dell’allenatore giallorosso, pronto a scommettere con convinzione sull’ex Fiorentina. La Juventus chiede 30 milioni, ma ha poca forza nella trattativa dato che il calciatore si libererà a zero il 30 giugno del prossimo anno: l’affare è possibile a 25 milioni.

Fonte: Corriere dello Sport

