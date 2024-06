Calciomercato Roma, per Pellegrini c’è la tentazione Premier: primi sondaggi delle inglesi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Intoccabili, ma fino a un certo punto. Daniele De Rossi vorrebbe continuare a lavorare su quei 7-8 calciatori che giudica l’ossatura di base su cui costruire la squadra del futuro, ma poi dovrà scontrarsi anche con le possibili offerte degli altri club.

Uno dei giocatori su cui sembrano essersi posati di nuovo gli occhi della Premier League è Lorenzo Pellegrini, capitano giallorosso con il contratto in scadenza nel 2026. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna de Il Tempo, sul centrocampista sono stati effettuati i primi sondaggi da parte di alcuni club inglesi.

Pellegrini, 28 anni il prossimo 19 giugno, ha attualmente una valutazione che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Per lui in stagione 10 gol e 5 assist, numeri che sembrano fare gola ai club esteri. La Roma e De Rossi non vorrebbero privarsene, ma davanti a un’offerta sostanziosa le carte in tavola potrebbero essere sparigliate.

Fonti: Il Tempo / Transfermarkt.it

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!