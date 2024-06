De Rossi e Ghisolfi, in arrivo i comunicati ufficiali. Summit di mercato: Bellanova e Locko per le fasce

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Giornate importanti quelle che attendono la Roma sotto il profilo degli annunci: il club dei Friedkin si appresta a ufficializzare i contratti (triennali) di Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi, rispettivamente allenatore e responsabile dell’area tecnica dei giallorossi.

I comunicati, anticipati nelle scorse settimane dai proprietari con delle note apparse sul sito asroma.com, sono attesi nelle prossime ore. Intanto tecnico e direttore sportivo hanno già avuto modo di incontrarsi al ritorno dall’Australia per un primo summit di mercato: le priorità di De Rossi restano gli esterni, a cominciare da quelli di difesa, specie a destra.

Il grande obiettivo dei giallorossi è Raoul Bellanova, 24 anni, terzino destro del Torino e della nazionale azzurra. Il terzino granata piace molto a De Rossi, e rappresenta il piano A dell’allenatore: Ghisolfi proverà ad accontentarlo, ma la concorrenza è alta così come il prezzo richiesto dal Toro per lasciarlo andare via. La Roma però da troppo tempo non investe su un grande esterno destro di difesa ed è arrivato il momento di aprire il portafogli.

Per la fascia sinistra, riscattato Angelino, si lavora a un altro terzino per completare il reparto: proposto Doig, scozzese del Sassuolo. Ghisolfi invece guarda in Francia: Bradley Locko del Brest è un profilo che intriga il ds romanista. 22 anni, è stata una delle sorprese della Ligue 1. L’esterno franco-congolese di piede mancino è valutato circa 10 milioni di euro.

Fonti: Leggo / Transfermarkt.it

