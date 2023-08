Calciomercato Roma, dalla Francia: Matic verso il Rennes, accordo vicino. Ma da Trigoria arrivano secche smentite

CALCIOMERCATO AS ROMA – Dopo Ibanez, un altro giocatore della Roma sarebbe in partenza: si tratta di Nemanja Matic che, stando a quanto riportato dai media francesi, sarebbe molto vicino al trasferimento al Rennais.

La squadra francese è alla ricerca di un sostituto di Xeka, prossimo alla partenza, e avrebbe individuato nel giocatore serbo il giocatore ideale. Non solo: stando a quanto riporta il media francese, la trattativa sarebbe anche alle fasi finali, con Matic che sarebbe anche disposto ad abbassarsi lo stipendio per approdare al Rennes.

Inoltre viene sottolineata l’assenza del giocatore all’aeroporto di Fiumicino, dove la squadra è in partenza per dirigersi a Tolosa per l’amichevole in programma stasera.

Da Trigoria però arrivano smentite all’indiscrezione proveniente oltralpe: il club non ha ricevuto nessuna offerta per Matic e il giocatore è sempre al centro del progetto. Non c’è dunque nessuna intenzione da parte della Roma di privarsi del calciatore.