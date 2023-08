Fiorentina, doppio colpo in attacco: presi Nzola e Beltràn

ALTRE NOTIZIE – Fiorentina scatenata sul mercato degli attaccanti: i viola sono vicinissimi a chiudere per due numeri nove accostati spesso anche alla Roma.

Il primo è Mbala Nzola, centravanti dello Spezia, che secondo i rumors di mercato Mourinho avrebbe allenato volentieri come attaccante di scorta. I viola sono a un passo dal chiudere l’affare per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro per l’angolano.

Praticamente fatta anche per l’argentino Lucas Beltran, 22 anni, centravanti del River Plate: il club toscano ha deciso di accelerare mettendo mani al portafogli e sborsando la cifra non indifferente di 25 milioni di euro per battere la concorrenza.

Fonti: Sky Sport / Gianlucadimarzio.com