TOLOSA-ROMA: 2-1 (5′ Dalinga, 26′ Dybala, 90′ Begraoui). Primo ko del precampionato per i giallorossi

AS ROMA NEWS – Penultima amichevole precampionato per la Roma che questa sera allo Stadium de Toulouse affronta i padroni di casa del Tolosa.

Mourinho testerà la condizione atletica della squadra a due settimane esatte dall’inizio del campionato. I francesi, arrivati a metà classifica della Ligue 1 lo scorso anno, rappresenteranno un buon test per i giallorossi.

Vi lasciamo alle formazioni ufficiali delle due squadre e poi al racconto del match con la nostra consueta diretta testuale. Buon divertimento.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ – Finita. La Roma perde per la prima vola in questo precampionato, battuta per 2 a 1 dal Tolosa. Prestazione deludente dei giallorossi, che costruiscono poco e ballano troppo dietro: nel finale la spuntano i padroni di casa.

92′ – Ammonito Cristante, che stende il diretto avversario dopo essere stato saltato.

90′ – VANTAGGIO TOLOSA: segna Begraoui su cross basso dalla destra, Smalling non ci arriva e l’attaccante batte Svilar a pochi passi dalla porta.

88′ – Punizione di Pellegrini, palla respinta che giunge sui piedi di Solbakken che calcia di prima intenzione, ma lo fa male e non trova la porta.

78′ – OCCASIONE ROMA: bel lancio di Mancini che pesca Pellegrini in area, girata di destro che trova la grande risposta del portiere avversario!

77′ – CAMBI ROMA: dentro Pagano e Solbakken, fuori Bove e Belotti.

74′ – Un po’ di nervosismo in campo, giallo per Pellegrini e Aboukhlal.

69′ – Ammonito Celik per un intervento in ritardo.

65′ – CAMBIO ROMA: dentro Celik, fuori Kristensen.

64′ – Inserimento in area di Costa, conclusione centrale che Svilar blocca.

62′ – Ritmi bassi nella ripresa, secondo tempo per ora piuttosto noioso.

54′ – Erroraccio di Smalling in uscita di palla, fortunatamente il Tolosa non è bravo ad approfittarne.

46′ – Dentro Svilar, Mancini Spinazzola, ed El Shaarawy. Fuori Rui Patricio, Ndicka, Zalewski e Aouar.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: 1 a 1 tutto sommato giusto per quanto visto. Partenza decisamente migliore dei padroni di casa, poi è cresciuta la Roma grazie alla solita magia di Dybala che ha rimesso in carreggiata i suoi.

36′ – CAMBIO ROMA: Dybala esce dal campo, sembra a scopo precauzionale anche se l’argentino fa cenno che è tutto ok. Al suo posto dentro Pellegrini.

34′ – OCCASIONE TOLOSA: stavolta errore di Dybala che prova a difendere palla in area ma se la fa rubare da Casseres che calcia in porta, conclusione centrale, Rui Patricio blocca in due tempi.

31′ – DOPPIA OCCASIONE ROMA: cross di Zalewski che diventa un tiro, il portiere smanaccia per togliere la palla del sette ma serve Kristensen che si coordina col sinistro, l’estremo difensore francese è reattivo e salva la porta.

26′ – GOL DELLA ROMA! DYBALA! Punizione dell’argentino calciata magistralmente per l’1 a 1 giallorosso.

25′ – Aouar steso vicino al limite dell’area, punizione interessante per la Roma.

22′ – Ancora Dalinga pericoloso con un taglio centrale, la difesa giallorossa traballa.

18′ – OCCASIONE TOLOSA: Dalinga di testa batte in solitaria dentro l’area, fortunatamente non inquadra la porta da ottima posizione.

15′ – Meglio il Tolosa in questo primo quarto d’ora. Francesi pimpanti e battaglieri, Roma al momento in affanno.

5′ – GOL DEL TOLOSA. Cross dalla sinistra, palla che attraversa l’area e trova sul secondo palo Dalinga che anticipa Ndicka e fa uno a zero.

3′ – Punizione di Suazo dal limite, palla alta sopra la traversa.

0′ – Fischio dell’arbitro, al via il test amichevole.

TOLOSA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

TOLOSA: Restes, Desler, Costa, Nicolaisen, Suazo, Sierro, Casseres, Genreau, Magri, Aboukhlal, Dallinga. All.: Martinez.

A disp.: Dominguez, Haug, Aradj, Chaibi, Diarra, Rouault, Kamanzi, Lahmadi, Mawissa, Celabert, Begraoui, Bangré, Onaiwu.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio, Llorente, Smalling, Ndicka, Kristensen, Aouar, Cristante, Bove, Zalewski, Dybala, Belotti. All. Mourinho.

A disp.: Boer, Svilar, Mancini, Celik, Karsdorp, Pisilli, Pagano, Spinazzola, Pellegrini, Solbakken, El Shaarawy.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini