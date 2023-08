TOLOSA-ROMA 2-1: top e flop del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ terminata la penultima amichevole di questo precampionato della Roma, disputata questa sera allo Stadium de Toulouse.

I giallorossi incassano la prima sconfitta di questa preparazione estiva, battuti per 2 a 1 dai padroni di casa del Tolosa.

Questi i top e i flop del match, e cioè gli aspetti più positivi e quelli meno della sfida di oggi, sempre considerando che si trattava di un semplice test precampionato.

TOP DEL MATCH

La magia di Dybala – La perla dell’argentino su punizione è l’unico spunto degno di nota di una partita scialba e priva di contenuti tecnici pregevoli.

Mancini – Si fa apprezzare per un paio di assist davvero invitanti, specie quello non sfruttato da Pellegrini nel finale.

FLOP DEL MATCH

Ndicka e Rui Patricio – Pasticcio in occasione del vantaggio francese. Il portiere non esce, il difensore è mal posizionato. Ma stasera tutta la difesa ha ballato in troppe occasioni.

Cristante – Maluccio nel ruolo di play. Tanti palloni persi. Bove ha corso tanto ma senza spunti rilevanti, così così Aouar.

L’attacco – Belotti, El Shaarawy e Solbakken non rappresentano a oggi una batteria di attaccanti da Champions. Ancora una volta deludente il Gallo, che si fa apprezzare solo per i soliti ripiegamenti difensivi. Ma lui deve fare la differenza in attacco. Spento il Faraone, il norvegese non sfrutta i pochi minuti in campo.

Il cambio di Dybala – Al minuto 35 l’argentino chiede un cambio per un fastidio all’inguine. Uscita dal campo precauzionale, ma che lascia comunque un po’ di apprensione sulle condizioni di salute dell’argentino.

Solo una Joya – Questa squadra continua a dipendere dalle giocate di un solo calciatore, e questo è eccessivamente limitante. Servono rinforzi importanti per far fare il salto a una squadra che di qualità, tolto Dybala, non ne ha molta.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini