Calciomercato Roma, il Santos chiede di più per Marcos Leonardo: domani ripartono le trattative

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Domani, lunedì 7 agosto, la Roma e il Santos torneranno a trattare per la cessione di Marcos Leonardo, attaccante 20enne che Tiago Pinto vuole portare a tutti i costi a Trigoria.

Oggi infatti il club brasiliano è stato travolto dai problemi interni, culminati con l’esonero dell’allenatore Paulo Turra in seguito ai risultati molto negativi della squadra, e per questo le trattative sono state sospese.

L’imminente cessione di Roger Ibanez all’Al Ahli non facilita l’operazione: il Santos ha saputo dell’affare in dirittura d’arrivo che porterà liquidità nelle casse della Roma e non abbassa le richieste sulle modalità di pagamento, anzi, chiede sempre qualcosa in più.

Ad ogni modo la Roma non molla e continua a pressare, forte della volontà del giocatore di vestire di giallorosso: oggi Marcos Leonardo ha cominciato a seguire il club capitolino sui social, segnale di quanto sia forte la sua voglia di Roma.

Fonte: Gianlucadimarzio.com