Matic tentato dal biennale del Rennes. La Roma chiude, ma i francesi preparano l’offerta: 6-7 milioni

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Nemanja Matic è davvero tentato dalle avances del Rennes. E’ quello che scrivono oggi diversi quotidiani che tornano sul tanto chiacchierato intrigo di mercato di cui si vociferava già qualche giorno fa e tornato prepotentemente sul tavolo ieri.

Il club francese ha offerto al centrocampista giallorosso, 35 anni, un contratto biennale che sta facendo vacillare il serbo: Matic infatti sarebbe allettato dalla durata dell’accordo, che gli permetterebbe di giocare un anno in più, e dall’esperienza in Francia, un campionato meno impegnativo per un giocatore della sua età.

Il serbo dunque ci starebbe pensando sul serio. Ma dall’altra parte della barricata c’è la Roma, che per il momento non ha ricevuto offerte ufficiali e che non ha intenzione di lasciar andare via il mediano, uno dei fedelissimi di Mourinho. Per questo motivo gli intermediari, al lavoro per provare a impostare l’affare, sono al lavoro per presentare un’offerta del Rennes che possa tentare i giallorossi.

La cifra su cui si sta ragionando potrebbe toccare i 6-7 milioni di euro, somma decisamente alta per un giocatore che ha superato i 35 anni e che permetterebbe alla Roma una sostanziosa quanto inaspettata plusvalenza.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera / Il Messaggero