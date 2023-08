Renato Sanches prepara l’arrivo. E Pinto corteggia ancora Dominguez

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Renato Sanches prepara lo sbarco a Roma. Dovrebbe essere questa infatti la settimana decisiva per l’approdo a Trigoria del centrocampista portoghese, sul quale Tiago Pinto ha continuato a lavorare col PSG alla ricerca di un accordo in prestito.

L’arrivo di Sanches dovrebbe colmare il vuoto in rosa per il ruolo di intermedio di centrocampo di corsa e sostanza che manca a Mourinho. L’arrivo del portoghese però potrebbe non essere l’unico rinforzo per la mediana, specie se dovesse salutare Matic, tentato dal Rennes.

Stando a quanto racconta la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, Tiago Pinto sta ancora corteggiando Nicolàs Dominguez, 25 anni, centrocampista argentino del Bologna, che è sul mercato visto che l’anno prossimo si libererà a parametro zero.

Per arrivare a dama con il mediano sudamericano, la Roma potrebbe sfruttare Riccardo Calafiori, terzino sinistro del Basilea che è finito nel mirino dei rossoblù e su cui i giallorossi vantano il 40% della futura rivendita: l’intreccio di mercato tra i due club potrebbe portare a sciogliere qualche nodo.

Fonte: Gazzetta dello Sport