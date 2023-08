LIVE – Ibanez a un passo dall’Al-Ahli: 35 milioni ai giallorossi, 9 al giocatore. Il brasiliano non parte per Tolosa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si avvicina a lunghi passi la cessione di Roger Ibanez ai sauditi dell’Al-Ahli. Il club arabo infatti sta per accontentare le richieste della Roma, che voleva 35 milioni di euro per il proprio calciatore.

Stando a quanto rivela in questi minuti il giornalista Filippo Biafora de Il Tempo, l’Al-Ahli ha convinto il difensore brasiliano a suon di milioni, ben 9 quelli offerti a stagione al centrale giallorosso, che ha dato il via libera al trsferimento.

Ora è la Roma che sta trattando per il prezzo del cartellino: Tiago Pinto sta che i sauditi non badano a spese e per questo chiede 35 milioni per lasciar partire il proprio calciatore. L’Al-Ahli in questi minuti si sta avvicinando sensibilmente a quelle cifre tra parte fissa e bonus.

L’offerta dell’Al-Ahli per #Ibanez si aggira sui 25 milioni più 10 di bonus. La #ASRoma lavora per alzare la parte fissa, ma l’affare è in via di definizione. Ibanez non convocato per Tolosa, aspetta il via libera per sostenere le visite mediche per il club saudita.… pic.twitter.com/70Ul3aItYw — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) August 6, 2023

Roger Ibanez potrebbe svolgere molto presto le visite mediche e poi partire per l’Arabia Saudita: il calciatore non è partito con la Roma, in viaggio questa mattina per Tolosa dove stasera giocherà la penultima amichevole precampionato. Segnale chiarissimo di quanto l’affare sia vicino alla conclusione.