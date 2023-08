La Roma vuole Arnautovic, c’è l’offerta al Bologna

AS ROMA NEWS – Il dado è tratto. La Roma ha messo nel mirino con forza e convinzione Marko Arnautovic, 34 anni, attaccante austriaco del Bologna che piace a Josè Mourinho.

Il tecnico aveva chiesto Alvaro Morata come primissima scelta, ma le richieste del calciatore spagnolo e quelle dell’Atletico rendono l’affare molto complicato, da qui la decisione di virare su un obiettivo più abbordabile per le casse del club.

L’imminente cessione di Ibanez all’Al-Ahli (la Roma vuole farci una trentina di milioni, visto che il 10% della cessione spetterà all’Atalanta) potrebbe non bastare al club per permettersi un colpo grosso in attacco, e allora Pinto ora spinge per avere Arnautovic. Tanto da avanzare una prima offerta al Bologna.

La cifra che la Roma ha messo sul tavolo è di 3,5 milioni, prezzo ritenuto congruo per un giocatore di quell’età, che ha il contratto in scadenza tra due anni. Il Bologna per adesso fa muro, conoscendo le difficoltà dei giallorossi a reperire un attaccante sul mercato, e chiedendone addirittura 10 per liberare l’austriaco.

E il giocatore? Vuole vestire la maglia della Roma per quella che di fatto sarà la sua ultima esperienza in un club che disputerà una competizione europea. Le parti sono più che vicine, Pinto ha trovato un accordo con il fratello-agente sul contratto, il trentaquattrenne ha accettato il suo ruolo all’interno della Roma e già da un mese aveva dato la sua disponibilità a trasferirsi nella Capitale.

Per questo la trattativa proseguirà nei prossimi giorni: al momento la distanza c’è tra le parti, ma è colmabile. Come? Alzando l’offerta e aggiungendo qualche bonus. Poi, ovviamente, venendosi incontro. Ma la trattativa dà un segnale importante: che il Bologna è disposto a cedere Arnautovic alla giusta cifra, e che la Roma lo vuole adesso come prima scelta.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / La Repubblica