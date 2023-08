Stasera test col Tolosa: Ibanez in dubbio, Mou col solo Belotti ora prova il giovane Alessio

NOTIZIE AS ROMA – Roma di scena a Tolosa per il penultimo test amichevole di questo precampionato: la partita comincerà alle ore 19:30 e sarà trasmesso in tv solo su DAZN.

Josè Mourinho ha ormai virato deciso sul 3-5-2, modulo con cui ha intenzione di affrontare la prossima stagione, ma al suo arco mancano ancora il centrocampista box to box e i due rinforzi in attacco che non sono arrivati dal mercato.

Per questo oggi lo Special One sarà costretto a puntare sul giovane Filippo Alessio, 19 anni, come attaccante di riserva di Belotti, unico terminale offensivo nella rosa del tecnico.

In difesa incerta la presenza di Roger Ibanez, molto vicino al trasferimento in Arabia Saudita: se l’affare dovesse accelerare nella giornata di oggi, il calciatore potrebbe anche non essere convocato. A centrocampo dovrebbero giocare Cristante (Matic è tornato a lavorare in gruppo solo ieri) insieme ad Aouar e Bove.

Sugli esterni c’è addirittura abbondanza: per quanto visto finora, a destra Kristensen può considerarsi il titolare, con Celik e Karsdorp alle sue spalle; più equilibrio a sinistra, con Zalewski e Spinazzola che partono alla pari.

Fonti: Corriere della Sera / Il Messaggero / Il Tempo / Corriere dello Sport