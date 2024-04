Calciomercato Roma, dalla Germania: fari puntati su Doekhi dell’Union Berlino

AS ROMA NEWS – In attesa di sapere a chi verrà affidato l’incarico di nuovo direttore sportivo, la Roma comincia già a pensare alla prossima sessione di calciomercato, che partirà in estate.

Stando a quanto rivela il quotidiano tedesco Kicker, i giallorossi sarebbero interessati al difensore 24enne dell’Union Berlino Danilho Doekhi, olandese con il contratto in scadenza nel 2025.

Il club tedesco sarebbe propenso a rinnovargli il contratto, ma stando alle indiscrezioni che arrivano dalla Germania il giocatore sarebbe orientato a cambiare squadra nella prossima estate.

Fonte: Kicker

