“ON AIR!” – CASANO: “Campionato finito se dovessi perdere il derby”, ROSSI: “Preoccupato della condizione fisica della squadra”, AGRESTI: “Lucidità sorprendente di De Rossi, non si farà condizionare”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Smalling in campo nelle prossime partite? Io non so quanto un giocatore che dal primo settembre ha giocato 150 minuti possa essere rischiato nel derby o contro il Milan, partite che decideranno la stagione. Sono preoccupato per De Rossi, che soffriva tanto i derby da giocatore, e da allenatore è ancora peggio perchè tutta la responsabilità è su di te. Sono proprio preoccupato per la sua salute, sarà un vulcano…Lo hanno massacrato per Lecce-Roma, pensa te se succede qualcosa nel derby…”

Vincent Candela (Rete Sport): “Il derby era la partita dove tutti erano concentrati, è una partita molto speciale, non può essere come tutte le altre, lì non puoi sbagliare perchè è una gara che verrà ricordata. Poi è vero che vale i tre punti, ma pesa tanto sia prima che dopo…”

David Rossi (Rete Sport): “A Lecce non mi è sembrata una Roma in palla fisicamente, e quella è la cosa più preoccupante. Qualcuno camminava eh… Visto che è una partita arrivata dopo la pausa, c’è il sospetto che in queste due settimane si sia fatto un lavoro per andare forte nei prossimi due mesi…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Bonaventura è un jolly a centrocampo che mi piacerebbe avere, ma proprio come il pane. Può giocare sia dietro che più avanti, può sostituire Pellegrini e giocare anche con lui…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Bonventura a 34 anni è un po’ datato, ma a giugno si libererà a parametro zero. E’ integro, ha giocato più di Dybala, ed è uno che recupera anche un sacco di palloni. Italiano lo ha reso un giocatore completo, sarebbe un completamento importante… Se dovessi non vincere con la Lazio, rischieresti di andare a 10 punti dal Bologna, e a quel punto saresti finito. Non dico che dovresti pensare solo all’Europa League, ma quasi. La pressione è sulla Roma, perchè la Lazio ha poco da perdere in questi derby…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Se enti in campo con l’atteggiamento di Lecce, ti asfaltano. E’ da troppo tempo che la Roma non vince un derby, mai come stavolta devi portare a casa i tre punti. Quei due punti persi a Lecce pesano tantissimo, ma non per quanto fatto da De Rossi fino ad ora, ma per quanto fatto in precedenza, perchè se nel girone di andata avessi fatto 35 o 36 punti invece di 29, il punticino di Lecce sarebbe stato buono…Questo per dire che la prestazione di Lecce è stata brutta, ma il lavoro di Daniele è stato straordinario fino ad ora…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Pellegrini in queste settimane ha trascinato la Roma come ha fatto Dybala, e penso che possa essere un’arma assolutamente in più. L’ho visto libero mentalmente, in fiducia…

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Vanno rimesse a posto delle cose nella Roma dopo il passo falso di Lecce, e non parlo solo di formazione ma anche di atteggiamento della squadra. De Rossi prenderà delle decisioni e i giocatori si dovranno adeguare. Contro la Lazio giocherà Celik, mi sorprenderei a rivedere in campo Karsdorp, ma anche Zalewski…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “E’ vero che la Roma non ha avuto un calendario impossibile in queste ultimi dieci partite, ma hai affrontate anche squadre della colonnina di sinistra come Inter, Monza, Torino e Fiorentina, avendo una media punti di 2,3 a partita, che in un campionato equilibrato potrebbe essere una media da lotta scudetto. I fucilieri di Mou sono pronti a dirci che col santone si sarebbe fatto di più, ma in campionato non è possibile…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il derby? Penso che saranno decisive le difese. La Lazio ha concesso troppe ripartenze alla Juventus, e deve darsi un assetto migliore. Gli uomini sono quelli, ma deve cambiare atteggiamento. Così come la Roma, che ha concesso 27 tiri in porta al Lecce: se nel primo tempo stavi sotto di 3 gol, non c’era niente da dire. Vedo una partita più da 0 a 0 che da goleada… De Rossi e Tudor non dovrebbero incidere in negativo, l’importante è mantenere la lucidità nel corso della partita, lì possono essere decisivi…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Lazio con Tudor ha fatto solo due partite, difficile dire dove può migliorare. Il problema della Roma è Dybala, che è da sempre è il bene o il male della squadra…Ma la Roma può contare su Pellegrini, Lukaku, El Shaarawy… la Lazio senza Immobile e Zaccagni non ha tante chance. Tudor davanti al derby è un estraneo, De Rossi il contrario. Lui però i derby li soffriva. Non lo so…uno lo affronta da grande romanista, l’altro in modo distaccato…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma a Lecce ha giocato una partita brutta, ma lo ha fatto senza tanti titolari. Ora metterà in campo giocatori fortissimi, perchè Dybala, Pellegrini, Spinazzola sono giocatori che possono vincere la partita da soli. Se non fosse un derby, con tutte le imprevedibilità che porta con sé, la Roma dà la sensazione di essere favorita perchè ha più risorse. La Lazio ha perso Zaccagni, viene da una partita di coppa dove si è squagliata…Però i derby ci hanno insegnato che spesso arrivi da favorito ed esci da sconfitto… De Rossi soffre i derby? Un conto è giocarlo da calciatore, un conto da allenatore. Quando sei fuori dal campo la cosa è differente. Da allenatore ha una lucidità sorprendente, e non sarà condizionato. Rispetto a Tudor, De Rossi ha in mano la Roma da diverse settimane. Credo che oggi De Rossi possa essere più un valore aggiunto rispetto a Tudor, che avrà bisogno di più tempo per farlo…”

