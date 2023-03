Calciomercato Roma, dalla Germania: Pinto segue Doekhi e van de Ven

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dalla Germania spuntano due profili per il reparto difensivo giallorosso.

Secondo le informazioni del quotidiano sportivo “Bild”, la Roma monitora Danilho Doekhi, classe 1998 dell’Union Berlin con un passato nelle giovanili dell’Ajax e nel Vitesse, in scadenza nel 2025.

Ma non solo, a Trigoria piace anche Micky van de Ven, centrale olandese classe 2001 del Wolfsburg. Per van de Ven non mancano le pretendenti: oltre ai giallorossi, interessa a Barcellona, Manchester City, Liverpool, Juventus, Milan ed Inter.

Fonte: Bild