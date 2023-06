Calciomercato Roma, dalla Germania: Pinto segue Lukebakio per l’attacco

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuova pista di mercato per la Roma di Tiago Pinto e José Mourinho. Il club giallorosso, infatti, avrebbe messo gli occhi su Dodi Lukebakio, attaccante mancino dell’Hertha Berlino. A riferirlo è il portale tedesco Kicker.de.

Sono tantissime le squadre che hanno messo il belga di origine congolese nella propria lista dei proferiti per rinforzare il proprio attacco. Su Lukebakio, 25 anni, ci sono anche Inter, Milan e Fiorentina, ma anche Villarreal e Lione. Proprio il club francese sembrerebbe essere in vantaggio sulle concorrenti per acquistare l’attaccante.

Lukebakio è di proprietà dell’Hertha Berlino, club tedesco retrocesso dalla Bundesliga in questa stagione e con la quale ha un contratto valido fino al 30 giugno 2024.

L’attaccante belga, che predilige giocare largo a destra, nell’ultima stagione ha segnato in totale 12 gol e fornito 5 assist nelle 33 gare giocate.

Fonte: Kicker.de