Calciomercato Roma, Scamacca in stand by: Pinto ora pensa a Daka e Iheanacho

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Messa momentaneamente in stand by la pista che porta a Gianluca Scamacca, a causa della volontà del West Ham di provare a venderlo a titolo definitivo, Pinto sta ragionando su due profili che già in passato avevano accesso la fantasia della dirigenza romanista.

A essere stati cerchiati in rosso sulla lista dei possibili sostituti di Abraham sono Kelechi Iheanacho e Patson Daka, entrambi attaccanti di priorità del Leicester. A rivelarlo è il portale Gazzetta.it (E. Zotti).

Entrambi gli attaccanti sono appena retrocessi in Championship e per questo potrebbero presto lasciare le Foxes per continuare a giocare in un club disposto a garantire spazio in un campionato prestigioso e magari l’opportunità di disputare una competizione europea.

Iheanacho, che a ottobre compirà 27 anni, era già stato cercato nell’estate 2021, proprio come alternativa nel caso in cui l’acquisto di Abraham non fosse andato in porto. Nell’ultima stagione ha totalizzato 28 presenze, di cui 11 da titolare, con 5 gol in Premier League. Il nigeriano ha un contratto in scadenza nel 2024, una condizione favorevole per intavolare un’eventuale trattativa che al momento non è ancora iniziata.

Ma a ingolosire Pinto è soprattutto la possibilità di riaprire uno spiraglio per Daka, vecchio pallino del gm portoghese: anche per il ventitreenne zambiano, lanciato sul panorama europeo dal Red Bull Salisburgo, due anni fa era stato effettuato un sondaggio (quando vestiva ancora la maglia degli austriaci). Adesso l’idea di cambiare aria ed evitare un’esperienza in Championship non sembra dispiacergli affatto. Per questo, già nelle prossime ore, la Roma potrebbe prendere informazioni per capire i margini di trattativa con il Leicester.

Fonte: Gazzetta.it