Calciomercato Roma, dalla Spagna: “Entro le 20 una soluzione per Morata”. L’Atletico lo convoca per la tournée (AGGIORNATA)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’Atletico Madrid pressa l’agente di Morata per far sì che riesca a trovare un club disposto a puntare sull’attaccante prima che la squadra spagnola parta per la tournée in Corea.

La deadline, scrive in questi minuti il portale di Marca, dunque sarebbe fissata per le 20 di oggi, momento in cui i calciatori dell’Atletico saliranno sul charter che li porterà oltreoceano. Difficile però che la situazione si sblocchi nelle prossime ore.

Le mete preferite di Morata restano Roma e Juventus, messe davanti a Milan e Inter. Ma per il momento nessuna delle italiane è intenzionata a spendere i 21 milioni richiesti. L’agente, Junama Lopez, resta comunque fiducioso che la situazione possa sbloccarsi, convinto che alla fine Morata cambierà casacca.

Se non dovesse farlo però non sarà un problema per l’Atletico: il giocatore è molto apprezzato dai compagni di squadra e il club non sta al momento cercando alternative per l’attacco.

AGGIORNAMENTO ORE 19:30 – Arriva un indizio sulla permanenza, almeno per il momento, dello spagnolo all’Atletico Madrid. A pochi minuti dalla scadenza indicata dal quotidiano Marca, infatti, è stata pubblicata la lista dei convocati per la tournée che vedrà impegnati i colchoneros nei prossimi giorni, e anche Alvaro Morata appare nella lista di Simeone.

🗣️ ¡Última llamada para los pasajeros con destino #AtletiSummerTour! ✅ pic.twitter.com/MR58JSqDEh — Atlético de Madrid (@Atleti) July 24, 2023

Fonte: Marca.com