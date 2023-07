RITIRO ROMA – Ibanez in gruppo con una fasciatura, out Solbakken

AS ROMA NEWS – Altra giornata di allenamenti intensi per la Roma, che si trova ad Albufeira, in Algarve, per questa seconda parte del ritiro estivo.

Tutto il gruppo a disposizione di Josè Mourinho, ad eccezione di Ola Solbakken: il norvegese è partito per il Portogallo nella speranza di tornare presto ad allenarsi con i compagni, ma per il momento fa solo fisioterapia dopo il porblema muscolare accusato durante l’amichevole contro il Latina.

Chi invece si allena regolarmente è il brasiliano Roger Ibanez, che ieri aveva rimediato un colpo al piede destro: il centrale ha già superato il problema ed è sceso in campo con una fasciatura.

Domani altra doppia seduta, poi mercoledì sera la squadra giocherà la prima amichevole portoghese contro il Braga: Solbakken dovrebbe essere l’unico assente.

Giallorossi.net – A. Fiorini