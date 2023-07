Calciomercato Roma, Sanches si allena a parte: si avvicina l’addio al PSG? Kamada ancora libero, ma ora ci pensa la Lazio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il mercato della Roma vive un momento di stasi, in attesa che gli arrivi di centrocampista e attaccante diventino operazioni concrete.

Per il ruolo di numero nove è sempre Scamacca il nome più caldo: sul giocatore proseguono le manovre di disturbo dell’Inter, ma la volontà del calciatore è chiara e Tiago Pinto aspetta il momento giusto per sferrare l’attacco decisivo con il West Ham.

Per il centrocampista invece, sfumato Sabitzer (imminente il passaggio al Borussia Dortmund), resta in auge il nome di Renato Sanches. Il portoghese oggi si allenato in disparte e la notizia ha fatto subito rumore: indizio di mercato o semplice gestione fisica? La Roma comunque resta vigile sul calciatore, e non appena il PSG aprirà al prestito con diritto di riscatto è molto probabile un affondo.

Uscito definitivamente dai radar invece il giapponese Daichi Kamada: dopo essere stato scaricato dal Milan, l’ex Eintracht sembrava vicino all’Atletico Madrid ma l’affare si è bloccato. E così a farsi sotto ora è la Lazio, alla ricerca di un centrocampista offensivo dopo la partenza di Milinkovic-Savic: domani previsto un incontro con l’agente del nipponico per provare a portarlo da Sarri.

Giallorossi.net – G. Pinoli