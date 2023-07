Origi libera Scamacca alla Roma. E il giocatore promette: torno presto

AS ROMA NEWS – Anche per Gianluca Scamacca servirà tempo e pazienza, ma il cerchio continua a stringersi, con il ritorno in giallorosso sempre più vicino col passare delle ore.

Ma prima della fumata bianca serve che si incastrino determinati pezzi del puzzle. Uno di questi è l’acquisto di un centravanti da parte del West Ham: sfumato Broja del Chelsea (giudicati troppi i 35 milioni chiesti dai Blues), sembra invece accendersi la pista Origi, in uscita dal Milan.

Se il belga dovesse passare alla corte di Moyes, il club inglese dovrebbe decidersi ad aprire alla formula che è stata pattuita con la Roma per la cessione di Scamacca: un prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di qualificazione dei giallorossi alla prossima Champions League e al raggiungimento di un determinato numero di presenze per 23-25 milioni di euro.

Il centravanti da ieri è di nuovo a Londra dopo aver trascorso più di 24 ore nella Captale per motivi personali (tra cui la visita al ginocchio infortunato nella scorsa stagione), fattispecie che gli ha impedito di partecipare all’amichevole pareggiata dagli Hammers (2-2) contro il Dagenham. Durante il suo breve soggiorno a Roma, fa sapere oggi la Gazzetta dello Sport, Scamacca ha promesso di tornarci presto a chi gli sta particolarmente vicino.

Mourinho ne sarebbe contento, anche se lo Special One spera sempre in Alvaro Morata: per lo spagnolo servirà ancora più tempo. Per arrivare a dama la Roma deve prima cedere Ibanez, oppure sperare che l’Altetico decida di aprire a un prestito. Se ne riparlerà, semmai, ad agosto.

