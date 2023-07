Ibanez, Pinto non cede: costa 25 milioni. Reynolds al Westerlo, è fatta

AS ROMA NOTIZIE – La Roma non cede su Roger Ibanez. Tiago Pinto continua a fare la voce grossa per il brasiliano, non cambiando la valutazione del centrale giallorosso.

Il prezzo che il gm chiede ancora a chi gli si avvicina (sondaggio del Napoli, ancora a caccia del vice Kim) è di 25 milioni di euro. Valutazione ritenuta eccessiva dai club finora interessati al difensore.

Intanto salutano Shomurodov (oggi al Cagliari in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni), e il terzino americano Bryan Reynolds: resterà al Westerlo per 3,5 milioni di euro più il 25% della futura rivendita.

Villar si sta accordando con il Granada a 1,8 milioni (ma c’è anche una squadra francese), mentre per Viña si spera di piazzarlo ancora in Premier nonostante l’ipotesi Bournemouth sembra essere tramontata.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport