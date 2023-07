Dybala blindato, contratto d’oro in arrivo: c’è il via libera dei Friedkin

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala legato alla Roma con un nuovo contratto, possibilmente senza più clausole rescissorie di mezzo. E’ quello che ha in testa Tiago Pinto, che nelle prossime ore dovrebbe incontrare gli agenti della Joya, ancora presenti nella Capitale.

Oggi, grazie ai bonus scattati nella prima stagione alla Roma legati a minuti, gol e assist, Paulino guadagna circa 6 milioni netti. Questo step è già garantito da qui al 2025. Con questo adeguamento si è già issato al livello dei compagni più pagati, cioè Pellegrini e Abraham. Ma la Roma è disposta a fare un ulteriore sforzo pur di vederlo sorridere ancora di più: migliorando premi individuali, che diventerebbero più facili da conseguire, e aumentando anche la parte fissa dello stipendio.

Dybala potrà diventare così un simbolo del club. In campo e fuori. In cambio del sacrificio economico la Roma chiederà di inserire una clausola rescissoria più alta o addirittura di eliminarla dal contratto, che potrebbe essere allungato fino al 2026.

I Friedkin hanno dato il via libera perché hanno compreso che con Dybala, come raccontato da Mourinho sin dai primi giorni, sarà più facile ritornare in Champions League e quindi alimentare il circolo vizioso dei ricavi. All’unico fuoriclasse della squadra, nonostante le pause e gli infortuni, non si può proprio rinunciare.

