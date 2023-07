Calciomercato Roma, sfuma Sabitzer: quasi fatta col Borussia Dortmund per 19 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un altro obiettivo della Roma pare essere ormai definitivamente sfumato: si tratta di Marcel Sabitzer, centrocampista del Bayern Monaco.

L’austriaco, 29 anni, era uno dei giocatori preferiti da Mourinho per occupare il ruolo mancante in mediana, ma il suo arrivo in prestito non ha mai convinto il club tedesco.

E così ora è il Borussia Dortmund ad essere a un passo dal calciatore del Bayern: l’offerta è un trasferimento a titolo definitivo a 19 milioni di euro, proposta che sembra aver accontentato il club di Monaco.

Si stanno ora definendo i dettagli sul pagamento, ma la carriera di Sabitzer dovrebbe proseguire in Bundesliga. A riferirlo è Fabrizio Romano su Twitter.

Borussia Dortmund are closing in on Marcel Sabitzer deal — agreement on the verge of being reached between clubs with Bayern 🟡⚫️ #BVB

Deal will cost €19m, as @Plettigoal has reported. Final talks on payment terms.

🔴 Man United decided not to proceed with Sabitzer talks. pic.twitter.com/9onvudJyDl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2023