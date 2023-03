Calciomercato Roma, dalla Spagna: Ndicka richiesta espressa di Mourinho per la difesa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Con il futuro di Smalling ancora in bilico, la Roma continua a monitorare la situazione legata ai difensori centrali.

Come scrivono dalla Spagna, in cima alla lista dei desideri di Josè Mourinho ci sarebbe Evan Ndicka, 23 anni di piede mancino in forza all’Eintracht Francoforte e con il contratto in scadenza a giugno.

Il portoghese avrebbe chiesto alla società l’acquisto del centrale francese su cui, da tempo, hanno posato gli occhi altri top club europei, su tutti Barcellona e Liverpool, ma anche club italiani come Juventus, Milan e Inter.

Fonte: Mundo Deportivo