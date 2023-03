“ON AIR!” – PUGLIESE: “La Roma in estate dovrà fare 40 milioni di plusvalenze”, CENTO: “Senza Champions serve un cambio di strategia”, CORSI: “Singo e Nzola? Spero non sia vero”, PIACENTINI: “Impossibile fare affari col Toro”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Mourinho ha accettato una Roma che Conte non avrebbe accettato. Conte ha fatto grandi cose alla Juve, ma anche in Nazionale e al primo anno nel Chelsea. Conte sta a Spalletti nell’Inter come Capello stava a Zeman nella Roma: il passo successivo, Sensi e Zhang, lo hanno fatto con chi dava più certezze nel vincere con quel tipo di mercato…”

David Rossi (Rete Sport): “Retegui? Prima di gridare al fenomeno aspetterei. Finalmente questa settimana ci riporterà a parlare di calcio giocato: io di Roma-Sampdoria mi fido poco, zero carbonella. Tahirovic titolare con la Bosnia è un segnale quantomeno interessante. Parliamo non della Germania o nella Spagna, ma che un ragazzo così giovane possa essere considerato in una nazionale maggiore è un segnale importante…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Singo? Io penso che col Torino non si possono fare affari: ci chiesero 30 milioni per Izzo… Non penso sia possibile, gli abbiamo preso Petrachi in quel modo e poi Belotti a zero, non è una società con cui si possono fare affari…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Singo con Nzola? Mi prende un colpo…speriamo che non sia vero. Retegui? Il “nuovo Batistuta” lo lascerei andare alla Lazio. Pinto è fatto apposta per prendere le pippe… Io prenderei di corsa Hojlund dell’Atalanta, quello sì, io penso che 30 milioni ti bastano…Pellegrini? Lui deve giocare alto, come trequartista, perchè il piede ce l’ha, deve innescare a punta, non deve tornare indietro perchè è fragile, fisicamente è poca roba…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “La Roma in estate dovrà fare almeno 40 milioni di plusvalenze per rispettare l’accordo con la Uefa, e nella prossima sessione di mercato sarà difficile raggiungere quella cifra lì. Oggi come oggi non ci sono molti giocatori che possono farti fare quella plusvalenza. Io sono convinto che andrà via Abraham, ma devi trovare qualcuno che ti offre 40 milioni. Gli altri due che possono farti fare una bella plusvalenza sono Ibanez, con cui puoi fare almeno 20-25 milioni. E il terzo che è a rischio, anche per motivi contrattuale, è Spinazzola, il cui acquisto è stato quasi completamente ammortizzato, e che adesso può valere 10-15 milioni…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Questi dettagli mi danno grande preoccupazione per la prossima stagione. In questi due anni si è provato a fare una squadra non giovanissima e dare molta importanza a giocatori consolidati. Se i risultati non dovessero arrivare, se non dovessi vincere l’Europa League e dovessi restare fuori dalla Champions, allora devi cambiare per forza strategia. Devi azzerare tutto, e questo riguarda anche Mourinho, che io non cambierei mai. Ma se devi cambiare strategia, puntare sui giovani e su una squadra a cui devi dare 2 o 3 anni per crescere, allora devi cambiare un po’ tutto…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “A noi manca sempre il punto di vista dei Friedkin: c’è una proprietà che non si è mai espressa e che avrà un’idea sul lavoro fatto dall’allenatore in questi due anni. Diamo sempre per scontato che è tutto legato alle paturnie di Mourinho, ma qua c’è anche una proprietà che magari non è soddisfatta o ha in mente altro. Non lo sappiamo, i presidenti non si sono mai ufficialmente espressi. Se la Roma non dovesse entrare in Champions nemmeno quest’anno, i Friedkin sarebbero soddisfatti del lavoro di Mourinho?…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Io penso che un allenatore come Mourinho non voglia restare a spasso. Pensando a qualche società che può essere interessata a lui, mi vengono in mente Real Madrid e PSG. Secondo me se Mou non trova altro, lui a Roma ci resta, anche perchè due lirette qui le prende. Al momento è fuori tempo parlare del futuro di Mourinho, e forse è questo il ragionamento che fanno i Friedkin. Ma per Mou, che è un uomo di calcio e non di affari, ti dice che a giugno è tardi per parlarne. Per quanto mi riguarda, parlare ora del futuro della Roma mi sembra prematuro…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il prossimo turno di campionato è pro-Roma. La Fiorentina pensa alle coppe, e l’Inter la partita contro la viola deve vincerla. A me sembra che Inter e Roma, con tutte le differenze del caso, sono nettamente favorite. Non sarà facile per la Lazio, e sarà durissima per il Milan col Napoli. La lotta Champions è molto serrata, ma se la Lazio dovesse uscire con i tre punti da Monza, farebbe un bel passo avanti…”

