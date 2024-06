Calciomercato Roma, dalla Turchia: Celik verso il Galatasaray, c’è l’accordo con il giocatore

AS ROMA NEWS – Un po’ a sorpresa, Zeki Celik potrebbe lasciare la Capitale per fare ritorno in patria. Il terzino destro sarebbe finito nel mirino del Galatasaray che avrebbe accelerato i colloqui trovando già l’accordo con il giocatore.

Stando a quanto riportato dal portale turco gdhspor sui social, la cessione dovrebbe essere definita dopo Euro 2024. Oltre all’intesa con il calciatore infatti, il club turco dovrà trovare l’accordo anche con la Roma, che ha già messo Karsdorp tra i sicuri partenti.

Il numero 19 giallorosso ha collezionato in questa stagione 1.521′ in un totale di 29 partite tra campionato, Europa League e Coppa Italia. E’ arrivato alla Roma dal Lille nell’estate del 2022, pagato circa 7,5 milioni di euro dall’allora gm Tiago Pinto.

🤝 Galatasaray, Zeki Çelik ile anlaştı. Milli futbolcu EURO2024’ün ardından imza atacak. 🔗 Akşam pic.twitter.com/D42ciLNqcz — gdhspor (@gdh_spor) June 10, 2024

