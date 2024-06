Rosella Sensi ce l’ha fatta: è il nuovo sindaco di Visso (FOTO)

NOTIZIE AS ROMA – Rosella Sensi ha vinto la sua corsa. Come riporta Calciomercato.com, l’ex presidente della Roma è diventata il nuovo sindaco di Visso con il 50,23% delle preferenze alle urne.

Per la famiglia Sensi non è una novità: Rosella infatti “eredita” dal papà Franco il ruolo di primo cittadino del borgo in provincia di Macerata, che prima di lei aveva ricoperto tra il 1985 e il 1995.

“Cambiare insieme, ora si può davvero”, queste le prime parole nel messaggio di ringraziamento sotto il post Instagram celebrativo della vittoria.

