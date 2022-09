Calciomercato Roma, dalla Turchia: Galatasaray in forte pressing su Vina

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Galatasaray pigliatutto: dopo aver ufficializzato gli arrivi di di Mertens e Torreira e aver chiuso la trattativa legata all’arrivo di Icardi, la società turca vuole un rinforzo anche sulla fascia sinistra.

Il tecnico Buruk non è soddisfatto del rendimento di van Aanholt e avrebbe chiesto un nuovo terzino. Uno degli obiettivi principali è Matias Viña, acquistato dalla Roma nell’estate del 2021.

Il portale turco rivela che il Galatasaray starebbe addirittura già programmando l’arrivo a Istanbul di Viña: l’obiettivo sarebbe farlo salire a bordo sullo stesso aereo su cui si trova Icardi.

Il mercato in Turchia si chiuderà l’8 settembre, per cui il tempo per chiudere l’affare è piuttosto ridotto.

Fonte: fotospor.com