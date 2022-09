Europa League: sulla maglia della Roma una patch dedicata alla vittoria della Conference (FOTO)

NOTIZIE AS ROMA – In Europa League ricordando la vittoria della Conference League della scorsa stagione in finale contro il Feyenoord grazie alla rete di Zaniolo.

Sulle maglie che indosseranno i giocatori della Roma durante questa edizione dell’Europa League, infatti, sarà presente anche una patch dedicata al successo in Conference: debutterà domani in occasione della gara contro il Ludogorets.

La mostra la Roma sul sito ufficiale: “Unica, solamente nostra: nell’Europa League indosseremo la patch che commemora la vittoria della Conference 2022.

Attorno al tradizionale logo della competizione, per noi sarà riportata la scritta Uefa Europa Conference League – Winners 2022.

La nuova patch, che esordirà sulle nostre maglie giovedì in casa del Ludogorets, è già disponibile online e negli AS Roma Store!”, si legge sul sito asroma.com.