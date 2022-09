Roma in partenza per la Bulgaria: Abraham e Karsdorp restano a Trigoria (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La squadra giallorossa sta partendo per la Bulgaria proprio in questi minuti da Fiumicino.

Non sono insieme ai compagni sia Tammy Abraham, rimasto a Trigoria per un problema fisico, che Rick Karsdorp, anche lui acciaccato.

Contro il Ludogorets dunque spazio ad Andrea Belotti, che partirà titolare al centro dell’attacco, con Shomurodov pronto a subentrare nella ripresa.

A destra invece spazio a Zeki Celik, con Zalewski favorito su Spinazzola per una maglia a sinistra. Nel pomeriggio, verso le 18:10, conferenza stampa di Mourinho e Svilar.