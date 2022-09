MOURINHO: “Non ho nessuna intenzione di risparmiare giocatori. Spero che domani il Ludogorets vedrà quanto siamo arrabbiati” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho interviene in conferenza stampa parlando dalla Bulgaria, dove domani sera la squadra giocherà il primo match del girone C dell’Europa League.

Queste le parole dell’allenatore giallorosso sulle condizioni della squadra e sull’impegno contro il Ludogorets:

Chi è il favorito del gruppo? Che ne pensa del girone?

“Difficile parlare di favoriti, qualcuno può pensare Roma e Betis ma massimo rispetto per Ludogoretz ed Helsinki che possono essere delle sorprese, il gap prima era maggiore, lo stiamo vedendo anche in Champions, e questo arriviamo qui con nessuna intenzione di risparmiare giocatori in vista del campionato. Rispettiamo l’avversario e vogliamo vincere”.

Come si aspetta che giocherà il Ludogorets?

“Difficile prevederlo, è una squadra esperta, con diversi giocatori stranieri. Ci aspettiamo delle difficoltà, ma non siamo qui in gita, non voglio risparmiare nessuno. Vogliamo restare in Europa League, quando si inizia bene si può controllare meglio il girone. Cercheremo di qualificarci ai primi due posti. Come giocherà l’avversario dipenderà da noi, cercheremo di imporre il nostro gioco”.

La Roma viene da una sconfitta netta. Cosa cambierà? Si aspetta una reazione?

“Innanzitutto spero che si inizi sullo 0 a 0. Noi ci difendiamo bene, quella partita è stata un’eccezione, non siamo contenti ma può succedere. Con i ragazzi sono stato calmo perchè non era qualcosa di normale. Abbiamo iniziato bene, siamo ottimisti, magari domani il Ludogorets vedrà quanto siamo arrabbiati e delusi”.

Come sta la squadra? Ci sono situazioni particolari? Gli infortunati?

“Perchè mi fai questa domanda? No, non ne voglio parlare… Siamo qui per giocare a calcio, chi non lo fa è perchè non è in grado di farlo in questo momento e ha qualche problema”.

Domani si apre un nuovo capitolo in Europa…

“Meritiamo di stare qui, sia per la vittoria dlela Conference sia per il piazzamento in campionato. Non ci mettiamo obiettivi, il primo è qualificarci. Ma prima c’è una partita che si gioca separata, che è quella di domani. Rispettiamo il Ludogorets, ma siamo qui per vincere”.