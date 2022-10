Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: giallorossi su Mudryk, rifiutata la prima offerta da 25 milioni di sterline

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma sta seguendo attentamente Mykhaylo Mudryk, ala sinistra dello Shakhtar Donetsk.

A riportarlo è l’edizione online del quotidiano inglese “Daily Mail”, che ha rivelato il forte interesse di Tiago Pinto per l’attaccante 21enne: la Roma ha offerto 25 milioni di sterline, ma la proposta è stata rifiutata dal club ucraino, che lo valuta almeno 40.

Su di Mudryk c’è anche l’Arsenal di Arteta, che aveva già trattato il calciatore ucraino in estate. Le belle prestazioni dell’ala in Champions (due gol e due assist in quattro partire giocate) stanno facendo lievitare il prezzo del suo cartellino.

Fonte: dailymail.co.uk