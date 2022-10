Roma a testa alta: sfida il Napoli e i pronostici

AS ROMA NEWS – “Siamo più forti!”, urlava Gianluca Mancini dopo il gol di Paulo Dybala a San Siro. L’oggetto di quel messaggio era l’Inter, che sarebbe stata poi battuta dalla Roma grazie a un colpo di testa di Smalling.

Chissà se stasera all’Olimpico il difensore giallorosso avrà quella stessa convinzione gridata con rabbia in faccia ai nerazzurri. Sta di fatto che la Roma ha una gran voglia di misurarsi con la prima in classifica, il Napoli di Spalletti che sta infrangendo subito diversi record. Una squadra che non solo non ha ancora mai perso una partita in stagione, ma che spesso fa a pezzi i suoi avversari.

I ragazzi di Mou però non hanno paura. Anzi, sembrano non vedere l’ora di scendere in campo e dimostrare a tutti che la Roma sfavoritissima non ha niente da invidiare all’armata azzurra. Lo ha lasciato capire chiaramente lo Special One in conferenza stampa, lanciando un messaggio che ha fatto breccia tra i cuori giallorossi: “Ogni tanto il favorito perde”.

Perchè il Napoli, scaramanzie a parte, è davvero favorito. Super-favorito. Lo dicono i numeri, oltre che i valori espressi in campo. Ma le assenze di un paio di calciatori importanti a controbilanciare quelle pesantissime della Roma e le caratteristiche dei giallorossi, rendono la sfida aperta a possibili sorprese.

La Roma punterà sulla compattezza di squadra, e sarà fondamentale non solo la voglia di lottare fino all’ultima stilla di sudore, ma anche di non sbagliare tutte quelle occasioni create come accaduto nelle partite precedenti. Nei big match come quello di stasera non c’è spazio per errori.

Lo sa bene Abraham, il giocatore forse più atteso a segnali di rinascita. Con Tammy, giocherà molto probabilmente Zaniolo, anche se ieri Mou ha speso parole al miele per Belotti, uno dei pochi attaccanti in rosa che ha nel suo “storiale” (per usare il termine utilizzato dal portoghese) la capacità di saper fare gol.

Il mantra dello Special One è ormai noto da qualche settimana: “Prima o poi qualcuno pagherà“. Verrà insomma il giorno in cui gli asfittici attaccanti della Roma segneranno in ogni modo. E la malcapitata avversaria ne pagherà le conseguenze. La speranza di Mou è che quella squadra sia proprio il Napoli.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini