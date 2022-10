Le scelte di Mou: Camara preferito a Matic, Zaniolo manda Belotti in panchina

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mourinho ha deciso l’undici che affronterà questa sera il Napoli. I giornali non hanno dubbi, lo Special One ha scelto Camara, preferendolo a Matic.

L’allenatore portoghese ha apprezzato la crescita fisica e tattica del guineano, e lo confermerà a centrocampo dal primo minuto per dare più dinamismo alla mediana giallorossa.

Sulle fasce spazio ancora a Zalewski, vista la condizione non perfetta di Karsdorp. In attacco invece scelto il tandem Zaniolo-Abraham, con Belotti che partirà dalla panchina.

Nel Napoli invece out Anguissa, non convocato da Spalletti. Il tecnico toscano punterà su Ndombelè a centrocampo, mentre in attacco Osimhen parte favorito su Raspadori. Ballottaggio aperto tra Politano e Lozano, col primo leggermente avanti. Con Rrhamani out spazio all’ex giallorosso Juan Jesus al fianco di Kim.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / La Repubblica / Gazzetta / Corriere dello Sport