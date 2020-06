Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: il Manchester United potrebbe accettare l’estensione del prestito

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Manchester United vorrebbe cedere Smalling a titolo definitivo per fare cassa ma potrebbe anche essere costretta ad accettare un nuovo prestito, visti i tempi che corrono.

A raccontarlo è l’Evening Standard, quotidiano inglese che rivela come il centrale di proprietà dello United servirebbe al club per fare cassa. Il giocatore però vorrebbe restare alla Roma e il club giallorosso spinge per lasciare il difensore in prestito ancora un altro anno.

Il Manchester United preferirebbe una cessione a titolo definitivo, ma tutto dipenderà dalle offerte che perverranno, ma considerando gli effetti del Covid sul mercato sarà difficile riuscirci. Ecco allora che la Roma spera di trattenere il giocatore a Trigoria ancora un altro anno.

Fonte: Evening Standard