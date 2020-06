“ON AIR!” – CORSI: “Pallotta con DaGrosa? In due non fanno un Ferrero”, PINCI: “La situazione della Roma è obiettivamente preoccupante”, ROSSI: “I giornali scrivono un sacco di cavolate”, MORONI: “Baldini demonizzato, ma se può aiutarci ben venga”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Leggo che il Barcellona ha i conti in rosso e ha rimandato l’assalto a Lautaro. Bartomeu straccione e bla bla bla… Il no di Pallotta a Friedkin? L’unica idea che posso farmi è che se anche io stavo vendendo casa e ora l’acquirente mi offre la metà di prima, allora magari dico no perchè mi rendo conto che non è questo il momento di vendere… Zaniolo parte? Secondo me no, ma lo dico senza sapere nulla. Dico no perchè se anche la Roma fosse costretta, sarebbe comunque il momento meno propizio per venderlo…”

Matteo Pinci (Tele Radio Stereo): “Di certo non si può dire che la Roma si trova in questa situazione perchè Pallotta non ha voluto vendere a Friedkin. Innanzitutto bisogna chiedersi come mai Pallotta ha deciso di non vendere, in un momento in cui tutto il mondo, non solo sportivo, gli consigliava di farlo anche se le condizioni erano al ribasso rispetto alla precedente. Il paragone con uno che non vuole più vendere casa perchè ora non gli conviene? Ci può stare, ma poi devi essere in grado di mantenerla quella casa. Se poi non puoi parlare riscaldamento, bollette e condomino, allora diventa un problema. Da quello che leggo dalla semestrale e dalla trimestrale successiva mi sembra che la situazione della Roma sia più o meno così. Il capitale della Roma è sceso sotto il limite legale, la situazione è obiettivamente preoccupante. Se la Roma si trova così perchè da qualche anno si comporta come un abile giocatore di carte che rischia sempre più fiches di quelle che aveva…Nel momento in cui non ti entrano due punti, ha perso due mani sanguinose… Non c’è dolo, ma di sicuro c’è una responsabilità…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “DaGrosa? Se fai la ricerca su Forbes esce “no results”. Insomma è un altro miliardario alla Pallotta, e anche lui vuole la Roma…complimenti. Dice che vuole fare un nuovo Manchester City, ma mi pare che al Bordeaux non sia stato molto amato. Leggo che vuole fare una partnership col poro Pallotta, ma in due lo faranno un Ferrero?… Ragazzi, non ci si crede…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “C’è bisogno di tutti nella Roma. Fienga fa Fienga, Baldini e Petrachi vanno avanti come prima. Io credo che su certi mercati internazionali, Baldini ha più voce in capitolo, tanto è vero che la vicenda Pedro è seguita da lui. Baldini lo abbiamo tutti demonizzato, ma se Pallotta se lo tiene vuol dire che c’è una convenienza e che può essere d’aiuto nei momenti difficili. Aggiungo che la Roma ha un problema grande come una casa, e cioè dover piazzare ben 14 giocatori. C’è una formazione da mezza classifica da dover piazzare, e se Baldini può aiutarti a farlo ben venga…”

David Rossi (Roma Radio): “Ultimamente escono un sacco di cavolata, siccome i giornali e i siti devono scrivere per forza, siccome c’è poco materiale adesso cominciamo a vedere una serie di cose strane, che il portiere del nostro condominio è interessato a comprare la Roma. Sui giornali ci sono articoli discutibili, ma noi ci siamo abituati. Prosegue la marcia di avvicinamento al calcio giocato, e una serie di vicende di mercato come quelle che riguardano Schick. Al Lipsia vogliono fare i furbi con noi, stanno facendo finta di non essere sicuri di riscattare Schick come se questo possa mettere pressione alla Roma. Fra l’altro il riscatto va esercitato entro il 15 di giugno, quindi la cosa si sbloccherà da sola entro breve…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Schick? Parliamo di un grandissimo talento che qui non ha reso per una serie di circostanze che si sono succedute nel tempo. Vorrei ricordarvi che senza quel problema lui aveva già la maglia della Juve addosso, non parliamo di uno sconosciuto per cui la Roma ha buttato dei soldi. Ha avuto poche chance di giocare con continuità, ha avuto una serie di problemi muscolari, e le sue occasioni non se l’è giocate bene. Ma il suo talento non è in discussione. Gli ho visto fare delle cose incredibili in allenamento… Parliamo di un ragazzo d’oro, timido. Il Lipsia vuole fare il gioco delle tre carte, ma Schick può anche tornare alla Roma, oppure trovare qualcuno interessato a lui, e ce ne sono. Non è di certo un problema trovare una collocazione per Schick…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma sta per prendere Pedro, 32 anni, svincolato dal Chelsea…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Pedro alla Roma? Ma guardate che lo vogliono in tanti…l’Inter, la Juventus, anche la Lazio… Pedro è bravo. E se la Juve o l’Inter gli offrono gli stessi soldi, allora… Lui è un giocatore da Champions…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Cessioni? Cristante non ti fa plusvalenza…lo hai pagato. Ma oggi chi te li dà 20 milioni per Cristante. Pedro? Solo Baldini può fare il miracolo, non Petrachi. Ci sono tante squadre su Pedro, è bravo ed è svincolato…”

Franco Melli (Radio Radio): “Zaniolo non si tocca? Ma se dicono che lo prende la Juve…”

Redazione Giallorossi.net