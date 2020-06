DaGrosa: “Abbiamo esaminato la Roma, ma siamo solo una delle opzioni di Pallotta”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Joseph DaGrosa esce allo scoperto e conferma pubblicamente di aver esaminato il dossier Roma come anticipato ieri dal quotidiano “La Repubblica” in un articolo a firma di Matteo Pinci.

“Posso confermare che l’AS Roma è uno dei numerosi club che abbiamo esaminato in maniera molto preliminare”, ha dichiarato DaGrosa in un’intervista al sito offthepitch.com. L’imprenditore americano ha però chiarito che il suo interesse per il club è stato ingigantito spiegando di essere solo una delle tante opzioni al vaglio del presidente Pallotta.

“Penso che forse il nostro coinvolgimento sia stato esagerato dai nostri amici della stampa italiana – ha affermato l’investitore newyorkese – . Sono sicuro che Pallotta ha molte opzioni e siamo solo una delle opzioni che sta prendendo in considerazione“, ha concluso DaGrosa.

Fonte: offthepitch.com