Roma, serve subito un piano di rilancio per evitare cessioni a tappeto

ULTIME NEWS AS ROMA – Alla Roma serve un piano immediato per evitare i saldi al calciomercato, titola l’edizione odierna del Corriere della Sera (L. Valdiserri). Pallotta avrà tempo fino a dicembre per completare gli aumenti di capitale necessari.

Ma già a fine luglio la Roma saprà se potrà contare o meno sui soldi della Champions, che garantirebbe circa 50 milioni di euro in più. E a settembre, mese in cui ci sarà il via ufficiale al calciomercato, Pallotta spera di avere notizie più certe sullo stadio che dovrebbe sorgere a Tor di Valle.

Resta da capire l’eventuale contrazione dei diritti televisivi e soprattutto la riapertura o meno degli stadi al pubblico, fonte di ricavo attraverso la vendita di biglietti e abbonamenti. In attesa di avere tutte queste risposte, la Roma ha bisogno di un piano di rilancio immediato che Pallotta dovrà presentare all’assemblea dei soci prevista a fine giugno.

Il rischio è che senza un programma solido, l’unica soluzione ai problemi del club sia quello di ricorrere al calciomercato con una serie di cessioni a tappeto per tappare le falle che si sono formate in questi anni.

