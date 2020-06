Il dossier Roma torna a fare il giro del mondo. Pallotta non cambia idea, il club resta in vendita

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo che la trattativa con Friedkin si è arenata, Goldman Sachs ha immediatamente ripreso il suo lavoro, trovare soggetti interessati ai giallorossi. Ed ecco che allora, raccontano l’edizioni odierne della Gazzetta dello Sport e de Il Messaggero, il dossier Roma ha ripreso subito a fare il giro del mondo.

La banca americana, dietro mandato di Pallotta, ha inviato nuovamente il teaser di quattro pagine che illustra i vantaggi nell’entrare nel mondo Roma a diversi potenziali investitori. Brochure che è finita anche nelle mani di Joseph DaGrosa, investitore americano con una breve avventura nel Bordeaux, scatenando uno tsunami social: decine e decine di tifosi francesi, che hanno avuto modo di averlo come presidente per circa un anno (autunno 2018, inverno 2019), hanno mandato messaggi di cordoglio ai “fratelli” romanisti, il cui senso era uno solo: «Tenetevi Pallotta, lui ci ha rovinato».

Tralasciando il ricordo pessimo lasciato nei tifosi transalpini, sarebbe eventualmente una figura in appoggio a Pallotta. Ma come lui sono almeno una decina i destinatari del dossier-Roma che stanno valutando l’investimento. Perchè nei piani del presidente del club capitolino c’è solo un obiettivo a lungo termine: quello di cedere la Roma. Ma senza rimetterci. Ecco perchè ora il bostoniano cerca nuovi partner che gli permettano di portare avanti l’investimento, in attesa del definitivo via libera allo stadio che permetterebbe al club di avere un altro valore.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero