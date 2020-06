Friedkin-Roma, ormai è rottura: in arrivo un comunicato con lo stop alle trattative

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dan Friedkin sembra ormai deciso a mollare la Roma. Dopo il gran rifiuto di Pallotta alla sua ultima proposta per l’acquisto del club giallorosso di poco superiore ai 450 milioni di euro, il texano è pronto a farsi da parte in maniera ufficiale.

Lo racconta l’edizione odierna de “Il Tempo” (F. Biafora). Da Houston infatti potrebbe arrivare a breve un comunicato che annuncerà lo stop alle trattative. Un passaggio quasi obbligato, dato che la Roma aveva reso noto alla Borsa l’esistenza di una contrattazione col gruppo Friedkin.

I rapporti tra il magnate texano e il presidente Pallotta si sono ulteriormente raffreddati dopo il no del bostoniano e a breve potrebbe essere sancita ufficialmente la rottura, con il numero uno del club giallorosso che si è subito rimesso a caccia di nuovi soci da cui farsi affiancare.

Fonte: Il Tempo